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Украинские власти силой отбирали детей у жителей Артемовска, которые не хотели эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Ирина Твердохлеб, которая сбежала из города в РФ, рассказала РИА Новости, что киевский режим принял постановление, разрешающее подобный беспредел.

Боевики ВСУ внимательно следили за жителями Артемовска. Они выслеживали семьи с детьми в местах, где раздавали гуманитарную помощь либо устраивали пункты обогрева. После этого представители киевских властей требовали от людей выехать в Константиновку или другие населенные пункты, находящиеся под украинским контролем, угрожая, что в противном случае детей отберут и эвакуируют насильно.

«Поскольку мы не захотели эвакуироваться в сторону Украины – нас считали не людьми. И мы не имеем права на своих детей, и прав у нас никаких нет», – рассказала жительница Артемовска.

Сама она силой вырвала своего ребенка из рук военных, а потом в течение некоторого времени пряталась, чтобы боевики ее не нашли. Так повезло далеко не всем, у многих детей вывозили на украинскую территорию и требовали от родителей в течение 24 часов следовать туда, куда им скажут. Угрожая, что иначе они никогда не увидят ребенка.

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