ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На передовой практически отсутствуют терминалы спутников сети Starlink, которые используют для выхода в Интернет ВСУ. Украинские силы отвозят оборудование в тыл, на 20-30 километров от линии фронта. Об этом рассказал пленный украинский военный Василий Ленив. Видеозапись с ним приводит РИА “Новости”.

Мужчину взяли в плен во время боёв за населённый пункт Спорное. Он рассказал, что на линии боевого соприкосновения у ВСУ есть проблемы со связью. Командование вывезло всё хорошее оборудование, в том числе и терминалы Starlink, в тыл. Ленив также добавил, что самого командного состава тоже нет на передовой.

Терминалы спутниковой сети Starlink предоставила ВСУ компания известного американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Сеть обеспечивает широкополосный доступ в Интернет из любой точки мира. Ранее сообщалось, что Starlink помогает украинской армии координировать действия и держать оперативную связь с подразделениями на линии фронта. При этом оборудование достаточно специфическое – часто у украинских военных возникают проблемы с его починкой в случае повреждения.

Вам может понравиться

В Бразилии заподозрили неладное в визите Зеленского на саммит G7

Владимир Зеленский прибудет на саммит G7, в котором должны принять участие лидеры стран, не входящие в «Большую семерку». Президент Украины планирует встретиться с премьер-министром Индии. Также Зеленским было направлено письмо

Акции концерна Raytheon начали рекордное снижение после поражения батареи ЗРК «Patriot» в Киеве

Отправка зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину негативно повлияла на стоимость акций концерна-производителя Raytheon. После 16 мая, когда выяснилось, что комплекс выпустил 32 ракеты, но все же был поражен российским гиперзвуковым

Ночным ударом по Киеву мог быть поражен натовский ЗРК, размещенный на крыше многоэтажки

В ночь на 20 мая киевская городская администрация заявила о пожаре на крыше многоэтажного дома в Днепровском районе. Портал “Русская весна” предполагает, что он стал результатом поражения западного зенитно-ракетного комплекса.