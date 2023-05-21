На передовой практически отсутствуют терминалы спутников сети Starlink, которые используют для выхода в Интернет ВСУ. Украинские силы отвозят оборудование в тыл, на 20-30 километров от линии фронта. Об этом рассказал пленный украинский военный Василий Ленив. Видеозапись с ним приводит РИА “Новости”.

Мужчину взяли в плен во время боёв за населённый пункт Спорное. Он рассказал, что на линии боевого соприкосновения у ВСУ есть проблемы со связью. Командование вывезло всё хорошее оборудование, в том числе и терминалы Starlink, в тыл. Ленив также добавил, что самого командного состава тоже нет на передовой.

Терминалы спутниковой сети Starlink предоставила ВСУ компания известного американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Сеть обеспечивает широкополосный доступ в Интернет из любой точки мира. Ранее сообщалось, что Starlink помогает украинской армии координировать действия и держать оперативную связь с подразделениями на линии фронта. При этом оборудование достаточно специфическое – часто у украинских военных возникают проблемы с его починкой в случае повреждения.