Чтобы начать контрнаступление в Херсонской области, украинской армии необходимо форсировать Днепр. Однако сделать этого она не сможет, рассказал российский военнослужащий, который находится под Каховкой.

Он пояснил корреспондентам РИА Новости, что у Киева нет другой возможности атаковать позиции ВС РФ. Но форсирование Днепра станет для ВСУ невыполнимой задачей. Российская артиллерия и авиация постоянно работают на данном направлении и поэтому уничтожат любые подразделения, которым удастся перебраться на левый берег.

В случае форсирования Днепра они вряд ли смогут предпринять какие-либо контратакующие действия, так как будут серьезно потрепаны интенсивным огнем ВС РФ, уверен военнослужащий.