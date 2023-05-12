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Чтобы начать контрнаступление в Херсонской области, украинской армии необходимо форсировать Днепр. Однако сделать этого она не сможет, рассказал российский военнослужащий, который находится под Каховкой.

Он пояснил корреспондентам РИА Новости, что у Киева нет другой возможности атаковать позиции ВС РФ. Но форсирование Днепра станет для ВСУ невыполнимой задачей. Российская артиллерия и авиация постоянно работают на данном направлении и поэтому уничтожат любые подразделения, которым удастся перебраться на левый берег.

В случае форсирования Днепра они вряд ли смогут предпринять какие-либо контратакующие действия, так как будут серьезно потрепаны интенсивным огнем ВС РФ, уверен военнослужащий.

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