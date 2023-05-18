США и Запад на ветер выбросили миллионы долларов, отправив на Украину зенитно-ракетный комплекс Patriot. Буквально за две атаки ЗРК был уничтожен российскими ВС, подстроившими воздушную засаду с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», пишет РИА Новости.

В Соединенных Штатах уже признали поражение «Пэтриота» российской ракетой, но отметили, что он лишь получил повреждения. Однако даже этого вполне достаточно, чтобы репутация американского вооружения заметно ухудшилась. Украина, которая за несколько дней до решающего удара пыталась разрекламировать Patriot заявлениями о «сбитом Кинжале», оказала Вашингтону медвежью услугу.

Ведь весь мир уже посмотрел видеозапись, на которой американский ЗРК выпускает 32 ракеты, но не может сбить гиперзвуковой боезаряд. А после этого раздается взрыв, уничтоживший 5 пусковых установок и повредивший электронику ЗРК.

Авторы публикации отмечают, что ничего иного от «Пэтриота» ждать и не следовало. Чтобы сбивать гиперзвуковые «Кинжалы», ракеты комплекса должны лететь в полтора раза быстрее них. Однако зенитные боезаряды не способны разгоняться до таких скоростей.