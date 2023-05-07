Украинская артиллерия ликвидировала пятерых своих же боевиков, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих.

Он пояснил, что в Марьинке ВС РФ штурмовали один из домов, когда по нему начали прилетать вражеские снаряды. Боевиков ВСУ, находящихся в здании, присыпало и выбраться они не могли. Военнослужащие просили о помощи, но их сослуживцы не дали российским бойцам их спасти. Сами они тоже никаких действий предпринимать не собирались. В результате все пятеро погибли под завалами.

Российский военный с позывным «Гуд» также рассказал, что ВСУ специально бьют из артиллерийских орудий по многоэтажным домам, стремясь разрушить абсолютно все здания и оставить после себя выжженную землю.