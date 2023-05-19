РИА Новости: Появились кадры перехвата ракеты РСЗО HIMARS российской ПВО

В Запорожской области у Степногорска комплекс ПВО России перехватил ракету реактивной системы залпового огня HIMARS. РИА Новости публикует видеозапись уничтожения этого снаряда.

Комментарий к видео дал командир группы «Ёжики» из батальона «Эспанола» с позывным Gum. Он отметил, что ПВО сработала четко и эффективно, предотвратив удар американской РСЗО по цели. На записи, которая сделана с применением тепловизора, можно увидеть, что комплекс отслеживает полет ракеты, а затем уничтожает ее, результатом чего становится мощный взрыв.



Также на кадрах видео полет ракеты, которая сперва быстро движется к цели, а затем разрывается в воздухе.

Напомним, что западные эксперты выражают недоумение резким снижением эффективности РСЗО HIMARS на Украине. Они объясняют это использованием российских систем РЭБ, воздействующих на GPS-наведение ракет.