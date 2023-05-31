Столкнувшись с ожесточенной критикой своих офицеров, Пентагон активно работает над реформированием Корпуса морской пехоты, как сообщается в материале РИА Новости.

Комендант морпехов, Дэвид Бергер, выразил свое мнение о том, что элитное подразделение превратилось в «еще одну сухопутную армию» в результате длительных операций в Ираке и Афганистане. В связи с этим, он предлагает преобразить корпус в легкую силу, способную действовать в морской среде. В рамках этой инициативы планируется полное отказаться от танков и значительно сократить ствольную артиллерию.

Однако ветераны пехоты выразили недовольство данным предложением коменданта и обвинили его в уклонении от реальных угроз, сосредоточившись исключительно на китайской угрозе. Один из отставных майоров, Джон Спенсер, поставил под сомнение новый девиз: «Дальше пляжа не идем».

Тем не менее, Бергер утверждает, что целью морпехов должно быть «победа в битве, а не в войне», и что они должны быть готовыми принять первый удар до прибытия основных сил армии. Поэтому он придерживается идеи замены танков управляемыми ракетами, дронами и резиновыми лодками с «Джавелинами» на борту.