Житель Московской области Константин Евмененко может быть агентом украинской разведки, которого ранее задержали российские силовики. Мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Такую версию выдвинуло РИА “Новости”.

Корреспондент информационного агентства сравнил фотографию задержанного силовиками украинского агента с профилем мужчины в соцсетях, а также побывал по адресу, с которым тот мог быть связан.

В сообщении РИА уточняется, что по адресу в квартире оказалась женщина, которая появлялась на фотографиях мужчины, опубликованных на его странице в социальных сетях. Однако на какие-либо вопросы журналиста она отвечать отказалась. Личность мужчины косвенно подтвердил подросток, который направлялся в ту же квартиру. Также журналист выяснил, что у Константина Евмененко были две компании в Крыму. Однако к настоящему времени обе они признаны банкротами.

3 мая ФСБ сообщила, что раскрыла сеть агентов военной разведки Украины. Они планировали теракты против властей Крыма, а также намеривались нанести ущерб транспортной инфраструктуре полуострова.