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Как сообщает РИА Новости, Киеву было предоставлено оружие большой дальности. Ракеты Storm Shadow были переданы Соединенным Королевством. Обозреватель издания попытался разобраться, смогут ли ракеты большой дальности серьезно переломить ситуацию в СВО.

По словам автора материала, министр обороны Великобритании Бен Уоллес четко поставил Киеву условие, что применять данное оружие можно только по территории Украины. А так как Запад до сих пор считает Крым украинской территорией, то вполне логично, что Киев может нанести удары по полуострову.

Но российский военный аналитик Игорь Коротченко уверен, что Зеленский не планирует выполнять свои обещания, а попытается ударить по российским городам. «Не стоит питать иллюзий – Запад предоставит Киеву все», – подчеркнул эксперт. И если ВСУ будут иметь хоть небольшой успех в ходе своего контрнаступления, то передача истребителей является лишь вопросом времени.

Крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow имеет дальность 250 километров. Такими ракетами ВСУ могут нанести удары по городу Ростов-на-Дону и Воронежу. Но есть и модифицированные версии, дальность которых составляет до 560 километров. В этом случае украинская сторона, не покидая собственного воздушного пространства, может достать до Волгограда и даже Москвы.

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