Обозреватель РИА Новости опубликовал материал, в котором говорится, что освобождение от украинских националистов города Артемовска (украинское название Бахмут) влечет за собой новую главу, как в военной, так и в политической ситуации в зоне спецоперации.

Ожесточенные сражения в городе длились на протяжении 9 месяцев и 19 дней. По итогу штурмовым отрядам группы «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск удалось полностью освободить населенный пункт. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, подразделения «музыкантов» выйдут из Артемовска 25 мая, передав контроль над городам регулярным войскам ВС РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона не признала потерю контроля над городом. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила только то, что ситуация в Бахмуте критическая. Освобождение Артемовска для российской армии имеет стратегическое значение. Для ВС РФ открывается путь к дороге Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. Также теперь есть возможность осуществить продвижение к Часову Яру.