Гражданам России, решившим провести свой отпуск этим летом в Европе, придется столкнуться с определенным рядом трудностей еще до начала поездки. В материале «РГ» рассказывается о трудностях оформления туристической шенгенской визы и отсутствием прямых авиарейсов для российских туристов.

Практически бесполезно обращаться с вопросом по оформлению шенгенской визы в представительства Польши, Чехии, Нидерландов, Финляндии, Бельгии, Дании, Словакии и стран Балтии. При этом финские власти и вовсе могут аннулировать ранее выданную визу. Власти Эстонии, равно как Польши, Литвы и Латвии и вовсе запретили российским туристам въезжать в Шенгенскую зону через сухопутную границу своих стран.

Однако россияне все еще могут оформить визы в представительствах Греции, Австрии, Хорватии, Италии, Франции, Испании, Венгрии, Швейцарии, Португалии и Словении. Хотя и в этом случае туристов ждут трудности с наличием свободных слотов для подачи документов.