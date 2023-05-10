ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гражданам России, решившим провести свой отпуск этим летом в Европе, придется столкнуться с определенным рядом трудностей еще до начала поездки. В материале «РГ» рассказывается о трудностях оформления туристической шенгенской визы и отсутствием прямых авиарейсов для российских туристов.

Практически бесполезно обращаться с вопросом по оформлению шенгенской визы в представительства Польши, Чехии, Нидерландов, Финляндии, Бельгии, Дании, Словакии и стран Балтии. При этом финские власти и вовсе могут аннулировать ранее выданную визу. Власти Эстонии, равно как Польши, Литвы и Латвии и вовсе запретили российским туристам въезжать в Шенгенскую зону через сухопутную границу своих стран.

Однако россияне все еще могут оформить визы в представительствах Греции, Австрии, Хорватии, Италии, Франции, Испании, Венгрии, Швейцарии, Португалии и Словении. Хотя и в этом случае туристов ждут трудности с наличием свободных слотов для подачи документов.

Вам может понравиться

Ситников: У ВСУ все готово, чтобы десантировать “Гвардию наступления” на левый берег Днепра

Портал «Свободная пресса» сообщает об уничтожении крупного склада с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра. Обозреватель Александр Ситников пишет, что украинское командование сообщило о прилете под Херсоном, но подробности традиционно

В результате нападения на детский дом погибла девочка-подросток

По сообщению информационного агентства РАР, в Польше в здание детского дома ворвался вооруженный молодой человек. Происшествие случилось в населенном пункте Томиславица. По предварительной версии следственных органов, 19-летний парень самостоятельно проник

Байден рассматривает возможность предотвратить дефолт без участия Конгресса

Президент США Джо Байден намеревается применять 14-ю поправку, чтобы отменить дефолт по государственному долгу, не привлекая Конгресс. При этом он осознает, что без решения суда сделать этого не удастся. «Скажу