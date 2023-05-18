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Нестабильная ситуация в сфере международной безопасности вынуждает руководство НАТО разработать детальный план на случай вооруженного конфликта с Российской Федерацией впервые после эпохи «холодного» противостояния США и СССР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу военного комитета альянса Роба Бауэра.

По словам адмирала, Североатлантический альянс должен быть готов к любому развитию ситуации в мире, в том числе и к началу боевых действий с Российской Федерацией в любое время. Поскольку блок НАТО долгое время был ориентирован на противодействие небольшим локальным конфликтам, то в настоящий момент необходимо переработать всю концепцию обеспечения логистики своих подразделений, резюмировал Бауэр.

Финальная версия подробного плана обороны, бумажная версия которого будет занимать тысячи страниц, должна быть представлена и утверждена во время проведения саммита альянса с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

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