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Агентство Reuters изучило оригинал беседы президента Украины Зеленского с американским сенатором Линдси Грэмом и выяснило, что Киев специально смонтировал запись, объединив два разных фрагмента этого разговора.

В полной версии видео Грэм заявил, что украинцы якобы живут согласно американской идеологии “Живи свободным или умри”.

“А русские умирают”, – добавил он.

Тут же последовала фраза о “самой выгодной инвестиции” США, однако относилась она к последним 38 миллиардам долларам, выделенным для военной помощи Киеву.

Офис президента Украины перемонтировал запись таким образом, чтобы приписать Грэму совсем другие слова. Получилось, что сенатор называет “смерти русских” самым выгодным вложением.

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