Возвращение былой значимости военно-производственных мощностей теперь также формирует глобальную геополитику, и это один из важнейших факторов, который способен решить исход продолжающегося конфликта на Украине. Об этом пишет в своей персональной колонке, исправно повторяемой множеством западных СМИ, обозреватель британского агентства Reuters Питер Аппс. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Киевское правительство продолжает утверждать, что «российская угроза» возрастает, и оно отчаянно нуждается в оружии от Запада. Украина регулярно напоминает, что сталкивается с нехваткой самых различных систем вооружения, включая противотанковые и зенитные ракеты, ракетные системы большой дальности, а также беспилотники, «но нехватка снарядов, вероятно, будет иметь решающее значение на поле боя», – отмечает Аппс.

Чиновники в Киеве утверждают, что Россия «выстреливает в 10 раз больше снарядов, чем Украина», что свидетельствует об огромных запасах российских арсеналов. В то же время западные арсеналы настолько серьезно опустошены поддержкой Украины, что фактически это подорвало возможности для любого другого конфликта в ближайшем будущем.

«Пока что большая часть боеприпасов, которые были доставлены в Украину, поступила за счет сокращения наших собственных запасов. В долгосрочной перспективе это становится для нас угрозой, поэтому теперь мы также наращиваем производство», – заявил журналистам в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Согласно оценкам военных аналитиков, по состоянию на март этого года Украина в среднем расходовала 110 000 артиллерийских снарядов в месяц и просила союзников предоставить «недостающие» ее потребностям поставки, чтобы довести это число до 250 000. По мнению британских экспертов, использование Украиной артиллерии в подобных темпах «истощит весь арсенал Великобритании за восемь дней».

Соединенные Штаты – страна НАТО с самыми большими запасами вооружений – уже отправили миллион снарядов и стремятся увеличить производственные мощности по их выпуску в шесть раз по сравнению с нынешним уровнем. Европейский союз пообещал выделить еще один миллион снарядов, но и это считается «недостаточным» в глазах его многих восточноевропейских стран-членов.

«По итогам последних нескольких месяцев наблюдения за полем боя в Украине мы и наши союзники получили почти полное представление о том, сколько боеприпасов используется ежедневно, еженедельно и ежемесячно. И это количество во много раз больше, чем сегодня доступно большинству стран НАТО», – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Для Запада сложилась непривычная, невиданная никогда ранее ситуация. Даже во время холодной войны военные планировщики США и НАТО полагали, что им нужно артиллерийских боезапасов в Европе не более чем на 30 дней, поскольку любой конфликт мог либо закончиться в течение этого периода времени, либо перерасти в глобальный обмен ядерными ударами», – отмечает обозреватель Reuters.

Причем тогда лишь немногие из европейских союзников США по НАТО производили достаточно снарядов, чтобы достичь такого уровня, а с тех пор все западные государства резко сократили эти усилия.

Еще одна сложность, на которую указывает Аппс, – это «смесь украинских систем вооружений». Большая часть оборонной промышленности Запада настроена на производство боеприпасов в калибрах, используемых НАТО, в основном это 155 мм снаряды для артиллерии. Западные государства отправили Украине десятки собственных артиллерийских систем этого калибра, и они по-прежнему снабжаются лучше. Однако большая часть украинской артиллерии составляют советские системы, и Западу проблематично найти для них 152-мм снаряды.

«В результате, как показывают сообщения с передовой, некоторые украинские подразделения, оснащенные артиллерией советского калибра, в последние недели и месяцы были вынуждены вести огонь только один или два раза в день», – указывает обозреватель Reuters.

Киев и Запад вынуждены активно искать источники поставок от «третьих стран». В августе 2022 года наблюдатели отметили многочисленные полеты транспортных самолетов C-17 британских ВВС из Пакистана на Кипр, которые, как сообщалось в индийской прессе, стали частью более широких усилий Запада по закупке пакистанских артиллерийских снарядов для Украины.

Член НАТО Болгария, которая имеет крупное собственное производство вооружений, а также большие запасы оружия советских стандартов, также сыграла важную роль. Прозападно настроенный премьер-министр Кирилл Петков заявил, что в первые месяцы конфликта его правительство предоставило Украине «около трети боеприпасов», которые использовались ВСУ. В августе 2022 года правительство Петкова пало, а президент Румен Радев исключил дальнейшие продажи оружия Украине. Но по ряду сообщений, эти поставки продолжаются «закулисно», возможно, путем закупок другими странами НАТО для их дальнейшей транспортировки на Украину.

Наконец, обозреватель Reuters не смог оставить в стороне основное опасение Запада: о том, «проявит ли Китай готовность бросить свою промышленность в бой на стороне России». В апреле, когда министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Пекин, министр иностранных дел Китая Цинь Ган пообещал, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон украинского конфликта. «Именно от того, сдержит ли Пекин это обещание, может в основном решиться не только исход боевых действий на Украине, но и траектория гораздо более широких мировых событий», – заключает Аппс.