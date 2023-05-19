Подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса, которые ведут боевые действия в направлении Авдеевки, регулярно сталкиваются с непростыми задачами. Об этом сообщили военкоры издания «Известия».

Российские военные активно наступают, стремясь охватить силы киевского режима с флангов, и одновременно сдерживают украинских боевиков, которые наступают со стороны Ясиноватой. При этом украинские подразделения пытаются выявить слабые места в обороне российских вооруженных сил и ударить по основанию «клещей», которые взяли Авдеевку в окружение.

Враг регулярно делает вылазки. Власти Киева рассчитывают на то, что украинским силам все же удастся замедлить освобождение Авдеевки войсками армии РФ. Офицер 1-го Донецкого корпуса Игорь Уклеин сообщил, что разведка обнаружила что-то в ночное время суток. Он рассказал, что бойцы получили задание бить по тому участку на уничтожение.