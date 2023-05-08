Американские ученые и спецслужбы используют собственную сеть спутниковых аппаратов, покрывающую всю поверхность Земли, которая была создана с использованием технологий, разработанных в Советском Союзе.

Одним из проектов, в рамках которого использовались низкоорбитальные спутники, был «Иридиум», который был запущен в 90-е годы. На старте проекта предполагалось запустить 77 аппаратов, большинство из которых были запущены с помощью ракет-носителей «Протон» центра имени Хруничева. Однако проект позже пришел в упадок, и права на отечественные разработки были проданы практически за бесценок.

Сейчас обладатели технологии имеют полный охват земной поверхности и предоставляют услуги более чем 400 тысячам пользователей по всему миру по приемлемым ценам. Спутники также используются ЦРУ США в разведывательных целях.

Несмотря на это, эксперты предупреждают, что крайне трудно бороться с такой системой, и Россия может ввести мощные средства РЭБ для закрытия своего неба. Однако это не будет являться панацеей, и у США по-прежнему останется своя спутниковая система.