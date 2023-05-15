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Минобороны РФ сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами украинских ВС в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что для удара по цели использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Склад был обнаружен подразделением разведки, которое отправило координаты на командный пункт. После получения приказа на уничтожение экипаж «Искандера» выехал на ударную позицию и выполнил мероприятия по развертыванию комплекса, передает издание «Известия».

После успешной атаки и подтверждения поражения цели военнослужащие сменили позицию, чтобы не попасть под ответный удар. ОТРК «Искандер» постоянно маскируется и переезжает с места на место, однако 24 часа в сутки комплекс находится в готовности для нанесения ударов по вражеским позициям.

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