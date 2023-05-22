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Как сообщает издание «Взгляд», бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вероятное ранение главкома ВСУ Валерия Залужного может привести ко многим внутриполитическим и военным проблемам на Украине. Координация действий украинской армии значительно замедлится. К тому же, уже начали распространяться слухи, что Зеленский причастен к происшествию с Залужным.

Мирошник подчеркнул, если Валерий Залужный действительно серьезно ранен, то данное событие понесет за собой ряд неблагоприятных последствий для офиса украинского президента. Ведь главком ВСУ координировал диалог с Североатлантическим альянсом. «Фактически речь идет о сбое в коммуникации западных стран и Украины», – заявил экс-посол.

Это коснется и политического аспекта, ведь многим известно о неприязни Зеленского к Залужному. Неоднократно Вашингтон с Брюсселем вели переговоры именно с главнокомандующим в те моменты, когда с Зеленским возникали разногласия.

В то время, как на Украине будет происходить неразбериха, пока не будет назначен новый главнокомандующий ВСУ, у ВС России открываются прекрасные возможности для собственных маневров.

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