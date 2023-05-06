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Несколько отрядов батальона «Ахмат» уже выдвинулись к Артемовску, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также сообщил о готовности подразделения сменить в городе ЧВК «Вагнер».

«Кадыров никогда и ничего просто так не говорит. Это важно понимать для оценки ситуации», – рассказал изданию «Царьград» политический эксперт Александр Сосновский.

Глава Чечни отметил, что если «вагнеровцы» действительно намерены выйти из Артемовска, как говорит основатель ЧВК Евгений Пригожин, батальон «Ахмат» сменит их. Бойцы подразделения займут город и проведут зачистку, уничтожив остатки боевиков противника.

«Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждём только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО», – заявил Кадыров.

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