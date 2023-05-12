США отправят неуправляемые авиаракеты Hydra-70 в рамках предстоящего очередного транша военной помощи Украине. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Новый пакет поддержки Киева американскими вооружениями оценивается на общую сумму в примерно 300 миллионов долларов. Он будет включать в себя ракеты Hydra-70, военно-инженерную технику и грузовики, а также дополнительные поставки артиллерийских снарядов и ракет.

Согласно сообщениям информационных агентств Reuters и Associated Press, оружие и техника для Украины в новом пакете военной помощи будет взята из существующих запасов Пентагона.

Newsweek поясняет, что ракетные системы Hydra-70 представляют собой блок 2,75-дюймовых (70-мм) неуправляемых ракет класса «воздух-поверхность», которые их производитель (корпорация General Dynamics) описывает как «смертоносную и легкую систему вооружения с многоцелевыми возможностями».

Ракеты предназначены для запуска с воздуха и считаются совместимыми с вертолетами Apache, истребителями F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet и штурмовиками A-10 Thunderbolt II. Примечательно, что ничего из перечня этих типов западной боевой авиатехники на вооружении ВВС Украины не состоит.

По данным военного веб-сайта Army Technology, «это наиболее часто используемая в мире система вооружения для вертолетов». General Dynamics отмечает в своем пресс-релизе, что произвела более четырех миллионов ракет воздушного базирования Hydra-70 с момента начала их выпуска в 1996 году.

Система может использовать девять различных типов боеголовок (включая дымовые, осветительные и инфракрасные), обеспечивая то, что General Dynamics назвала «индивидуальным решением» для нужд оператора. По словам американского военного подрядчика, они представляют собой «доступный» способ наведения на «малозначительные цели на поле боя».

Впрочем, ракеты Hydra-70 имеют весьма небольшую дальность действия – около 10,5 км. «Это делает их одними из наименее дальнобойных по сравнению с другими системами вооружения, поставленными Украине. Ранее США обязались отправить боеприпасы наземного базирования на основе планирующих авиабомб малого диаметра (GLSDB), максимальная дальность действия которых составляет 150 км», – отмечает Newsweek.

Издание также указывает, что «сообщения о новых поставках американских вооружений пришлись на время, когда Украина готовится к давно разрекламированному весеннему контрнаступлению, ради которого Киев призвал увеличить поставки оружия». Пока что, как заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, линия фронта на Украине остается в значительной степени «статичной», а «тяжелые бои» продолжаются в ожесточенном оспариваемом донецком городе Бахмут.

Американский Институт изучения войны (ISW) на этом фоне поставил на первый план сообщение, что министр обороны России Шойгу назвал государственную корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» образцовым оборонным предприятием и заявил, что оно «успешно приступает к массовому производству ракет» и реализует планы по удвоению текущего объема производства в ближайшем будущем.

ISW добавляет, что Россия, вероятно, «стремится действовать упреждающе», демонстрируя свое военное наращивание в канун возможного украинского контрнаступления.