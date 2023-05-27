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Западные санкции совершенно не мешают российским гражданам путешествовать по миру и отдыхать на тропических курортах, заявили ведущие польского радио ZET. они высказали недовольство этим фактом и высказались в том духе, что “санкции не работают”.

Ведущие привели статистику, согласно которой в прошлом году туристические поездки за границу совершали 22,5 миллиона граждан России. Это на 3,3 миллиона больше, чем в 2021 году, когда конфликта не было и в помине. В 2023-м россияне станут отдыхать за рубежом и путешествовать еще активнее, недовольно сообщили поляки.

Они заявили, что российские туристы просто сменили направления и путешествуют теперь по Объединенным Арабским Эмиратам и Таиланду, продолжают посещать Турцию и Египет, отдыхают на Мальдивских островах, не особо волнуясь из-за западных санкций.

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