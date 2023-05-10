Специально для отражения атак ВС РФ по тыловым военным объектам Украины с применением барражирующих боеприпасов «Герань» Швеция передала Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы RBS-70.

БПЛА «Герань» в последнее время все чаще наносят удары по военной инфраструктуре Украины. При этом они являются относительно дешевыми средствами поражения, что не позволяет Киеву тратить на них дорогостоящие ракеты обычных зенитно-ракетных комплексов.

Именно поэтому ВСУ начинают задействовать переносные ЗРК, поставляемые Западном. Так, шведские RBS-70, разработанные в 70-х годах прошлого столетия, способны довольно эффективно бороться с низколетящими целями. Они имеются на вооружении шведской армии, также их используют ВС Соединенных Штатов и Европы.