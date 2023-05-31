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По мнению автора статьи в издании Washington Times, президент России Владимир Путин установил правила, которые обеспечивают ему преимущества в конфликте на Украине. По этим правилам, любое взаимодействие с силами НАТО и применение ядерного оружия становятся красными линиями, которые не должны быть пересечены. Из-за опасений перед реакцией Путина президент США Джо Байден не смог предоставить тактические ракетные системы и беспилотники MQ-1C Grey Eagle Киеву.

Автор подчеркивает, что позиция НАТО по отношению к России заключается в сдерживании российских сил на Украине, но не в активном вмешательстве альянса в конфликт. Он также отмечает, что это именно Путин определяет американскую политику безопасности в Европе, а не Байден.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия стремится завершить украинский конфликт, а не разжигать его. Однако западные страны продолжают высказывать необходимость продолжения военных действий, увеличивают поставки оружия и готовят украинских бойцов на своей территории.

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