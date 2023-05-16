Как сообщает издание «Московский комсомолец», Киеву были переданы британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Такими действиями Лондон совершил очень опрометчивый поступок, считают многие военные аналитики. По их мнению, атака украинских дронов Кремля была осуществлена под руководством британцев.

Согласно заявлению МИД России, опубликованному на прошлой неделе, Великобритания переходит любые границы с целью утверждения в статусе неформального лидера Североатлантического альянса. В сообщении также говорится, что Россия имеет полное право принимать любые необходимые меры с целью нейтрализации угрозы, возникшей из-за использования Украиной крылатых ракет, полученных от Великобритании.

По словам автора материала, Москва обязательно сделает новые предупреждения. И если киевский режим начнет активно использовать британские ракеты по российской территории, то им придется познать такое явление, как «дефляция обещаний РФ».