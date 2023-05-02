Кабинет министров совместно с Центральным Банком России должны доработать основные направления и критерии проектов, направленные на устойчивое развитие экономики страны. Соответствующее поручение российским чиновникам дал президент Владимир Путин. Об этом сообщает издание «Экономика Сегодня».

Российское правительство совместно с финансовым регулятором, согласно опубликованному перечню поручений и в соответствии с принципами ответственного ведения бизнеса, перечисленными в подпункте «а» пункта 2 настоящего документа, должно доработать основные направления и критерии проектов для обеспечения устойчивого развития страны. При этом российские чиновники обязаны разработать эффективные инструменты финансовой поддержки такого развития со стороны государства.

Доработку основных критериев устойчивого развития экономики страны необходимо завершить до 1 июня 2023 года. Кабинет министров РФ также должен уточнить параметры реализации механизма промышленной ипотеки с учетом необходимости увеличения объемов субсидирования, расширения сферы его действия и сроков льготного кредитования.