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Для предотвращения прорыва флангов в Артёмовске (Бахмуте) принимаются “исчерпывающие меры”. Об этом РИА “Новости” рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что ВСУ не оставляют попыток осложнить продвижение российских сил внутри самого города. Для этого они пытаются прорвать фланги. Причём такие действия ведутся целенаправленно. Впрочем, успехов у ВСУ нет, а ситуация на флангах постепенно улучшается, добавил Пушилин.

Ранее появлялась информация, что практически весь Артёмовск находится под контролем российских сил. Военные ВСУ удерживают лишь небольшую территорию на западных окраинах города. В иностранной прессе звучали предположения, что город под полный контроль российских сил может перейти уже в ближайшие дни.

Для украинских властей контроль над Артёмовском имеет важное значение. Представители ВСУ ранее отмечали, что заняв город, российские войска получат плацдарм для продвижения на расположенные рядом населённые пункты.

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