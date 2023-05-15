Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что силы России заняли ключевые высотки в Артемовске (Бахмуте) и продвигаются вперед.

Он отметил, что несмотря на сложности, российские бойцы добиваются прогресса в Артемовске. Пушилин также подчеркнул, что противник уничтожается, а у них есть улучшения.

Согласно его словам, в настоящее время российские силы освобождают западную часть города, включая высотные районы, которые до сих пор находились под контролем киевского режима.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о попытках противника прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, однако все атаки со стороны ВСУ были отбиты. В настоящее время продолжаются бои за контроль над западными кварталами города.