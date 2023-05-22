Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские подразделения продвигаются вперед на Марьинском и Авдеевском направлениях. По его словам, на данных участках фронта ВСУ активно осуществляет переброску своих «достаточно внушительных резервов».

Ситуация напряженная, но все же инициатива находится на стороне ВС России. Однако он подчеркнул, что российские силы медленно, но уверенно продвигаются на вышеупомянутых направлениях.

Ранее Пушилин сообщал, что ВС России были взяты под контроль несколько укрепрайонов противника на Авдеевском направлении. Что касается Марьинского направления, то здесь ситуация более сложная из-за переброски резервов украинских подразделений. Он подчеркнул, что «это самая большая переброска резервов ВСУ» за долгий период. Но, несмотря на все трудности, российские силы уверенно идут вперед, с каждым разом улучшая свои позиции.