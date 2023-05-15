Под Артемовском и на Авдеевском направлении украинская армия уже использует западную бронетехнику из последних поставок, рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что техника начала поступать на самые горячие участки фронта несколько дней назад.

Основная масса боевых машин – это бронетранспортеры. Они поставлены странами НАТО в больших количествах, поэтому можно не сомневаться, что Киев станет активно задействовать их в боевых действиях.

По словам Пушилина, российские подразделения, которые ведут бои под Авдеевой и Артемовском, а также на других участках фронта, готовы к столкновению с любой западной техникой. В их распоряжении имеется все необходимое для ее уничтожения, поэтому Киев вряд ли получит какое-то превосходство.