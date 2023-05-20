Как пишет в своем материале издание Publico, военно-промышленный комплекс стран Запада использует территорию Украины в качестве своеобразного «предприятия века» и военного полигона для испытаний своих систем вооружений в реальных условиях боевых действий.

Автор статьи отмечает, что западные военные предприятия смогли получить огромную выручку, исчисляющуюся в миллиардах долларов, за время украинского конфликта. Причем неопределенность ситуации на поле боя способствует увеличению дохода военно-промышленного комплекса стран Запада.

Свои новейшие разработки западные оборонные предприятия показали на выставке военной продукции FEINDEF, проходившей в Испании. В рамках мероприятия более 25 тысяч профессионалов военной отрасли смогли оценить новейшие разработки 500 военных заводов со всего мира. Посетители выставки могли ознакомиться с системами электронной защиты, современными БПЛА, противотанковыми гранатометами, бронемашинами, РСЗО HIMARS и другими образцами военной техники.

Однако, как отмечает автор материала, всего в 4354 километрах от места проведения военной выставки расположен настоящий «ад на земле» – Бахмут (ранее Артемовск). Именно здесь и проверяют в реальных боевых условиях свои новые разработки западные военные компании, ценой сотен жизней украинских военнослужащих и гражданского населения.