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ВСУ устроили засаду на границе с Брянской областью и сумели сбить авиагруппу спецназа ВВС России, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты сообщают, что передвижение противника было замечено, однако он все же сумел прорвать оборону, используя четыре ракеты класса «земля-воздух».

Вертолеты Ми-8МТПР-1, сбитые вражескими диверсантами, скорее всего обеспечивали прикрытие для Су-34, атаковавшего объекты ВСУ в Черниговской области. По мнению экспертов, они оказались слишком близко к границе, из-за чего и попали под удар ракет противника.

Вместе с ними также был сбит и сам истребитель-бомбардировщик Су-34, пилот которого, к сожалению, погиб. Также сообщается о возможной потере истребителя Су-35, также входившего в авиагруппу. Но по нему официальных данных пока нет.

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