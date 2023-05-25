Германия намерена передать Украине свои ракеты Taurus, которые представляют серьезную угрозу для России. Их дальность составляет более 100 километров, но главной проблемой является наличие пассивной головки самонаведения, которая позволяет обходить средства ПВО, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Владимир Прохватилов.

Он пояснил, что ракета летит по карте местности, по заранее заданной программе и при взлете не активирует радары, что осложняет ее обнаружение средствами ПВО. Также она постоянно держится на минимальной высоте. Еще одна опасность кроется в том, что если запустить большое количество боезарядов одновременно, можно перегрузить систему противовоздушной обороны, как Палестина делает в Израиле, используя недорогие самодельные ракеты.

По мнению Прохватилова, российские ВС уже тренируются противостоять подобным ракетам. Также они научились сбивать британские Storm Shadow, на которые Киев возлагал огромные надежды. Главное в таких условиях – не расслабляться, а напротив, усиливать системы ПВО и ПРО, чтобы справляться с любыми угрозами.