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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу ITV, что Украина будет платить высокую цену за возможное контрнаступление ВСУ.

Он отметил, что на украинские вооруженные силы оказывается политическое давление со стороны западных партнеров, которые завышают свои ожидания и требуют от ВС Украины более активных действий.

Пристайко подчеркнул, что одной из слабостей демократии является цикличность, и Украина должна учитывать этот цикл в своей политике. Он также предупредил о возможных высоких потерях страны в случае контрнаступления, которого так ждут западные союзники.

Посол отметил, что это будет очень сложно лето, а Киев заплатит высокую цену. Украинские власти регулярно говорят о контрнаступлении ВСУ. Месяц назад украинский премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщал, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время.

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