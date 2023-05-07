В задачи ЧВК «Вагнер», осуществляющей реализацию операции «Бахмутская мясорубка», не входило полное освобождение города. От нее требовалось лишь перемолоть большую часть украинских подразделений, а также открыть возможность продвигаться в направлении Краматорска и Славянска, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.

Он пояснил, что бои в западной части Артемовска уже не имеют особого стратегического значения для ВС РФ. Путь на Славянск и Краматорск открыт, за этими городами начинается степь, в которой боевики ВСУ будут быстро уничтожены артиллерией и авиацией.

Пригожин отметил, что операция «Бахмутская мясорубка» завершена, все ее цели «вагнеровцы» с честью выполнили. Поэтому они имеют полное право на отдых. По словам основателя ЧВК, бойцы отправятся в тренировочные лагеря и будут там находиться до того момента, пока все риски для России не исчезнут окончательно.