Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что главная задача ВСУ на данный момент – это попытка изменить ситуацию в Артемовске (украинское название Бахмут). Также, по его словам, украинские ДРГ попытаются осуществить прорыв на приграничных российских территориях – Брянской и Белгородской областях.

Пригожин отметил, что украинское командование направляет в Артемовск много сил, чтобы попытаться разобраться с «вагнеровцами». В случае удачи боевой дух украинской армии окрепнет, и они пойдут дальше. Предприниматель подчеркнул, что украинское контрнаступление уже идет полным ходом. Все украинские военные, получившие хорошую боевую подготовку, уже во всю воюют на фронте.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что для качественной подготовки к будущему контрнаступлению ВСУ необходимо больше времени и техники. На данный момент Киев ожидает очередную военную помощь из Запада.