Ни одного живого военнослужащего ВСУ в Артемовске уже не осталось. ЧВК “Вагнер” давно перестала брать пленных, поэтому и их в городе нет, сообщил в своем телеграм-канале Евгений Пригожин.

“Город взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра”, – заявил он.

По словам Пригожина, президент Украины Владимир Зеленский, который продолжает утверждать о контроле ВСУ над частью Артемовска, либо не имеет представления, что происходит в городе, либо просто лукавит, делая хорошую мину при плохой игре.

Также основатель ЧВК “Вагнер” сообщил, что в Артемовске везде лежат горы трупов украинских боевиков, которые отступающая армия с собой не забирала.