ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ни одного живого военнослужащего ВСУ в Артемовске уже не осталось. ЧВК “Вагнер” давно перестала брать пленных, поэтому и их в городе нет, сообщил в своем телеграм-канале Евгений Пригожин.

“Город взят полностью по всем его юридическим границам, до последнего сантиметра”, – заявил он.

По словам Пригожина, президент Украины Владимир Зеленский, который продолжает утверждать о контроле ВСУ над частью Артемовска, либо не имеет представления, что происходит в городе, либо просто лукавит, делая хорошую мину при плохой игре.

Также основатель ЧВК “Вагнер” сообщил, что в Артемовске везде лежат горы трупов украинских боевиков, которые отступающая армия с собой не забирала.

Вам может понравиться

Представители оппозиции и участники провластного митинга устроили стычку на въезде в Кишинев

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии предотвратили столкновение между прибывающими в город участниками провластного митинга «Европейская Молдова» и представителями оппозиционного движения «Гайдуки». По словам лидера оппозиционного движения Адриана Доминтюка, пикет на въезде

Политолог Марков: Ключевая задача ЧВК «Вагнер» в Бахмуте заключалась в максимальной ликвидации ВСУ

ЧВК “Вагнер” не преследовали цель освободить Артемовск (Бахмут) как можно скорее. Главной задачей “оркестра” было перемалывание как можно большего числа боевиков ВСУ. И он отлично с ней справился, уверен политолог

Хакер Джокер ДНР: Залужного как военачальника можно списывать, он получил тяжелое ранение после удара ВС России по Павлограду

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный получил очень тяжелое ранение в результате ракетного удара со стороны ВКС России по секретному штабу украинских сил, расположенному под Павлоградом, еще в начале