Бои за Артемовск продолжались на протяжении девяти месяцев. Украинские боевики не хотели отдавать город, поэтому схватка с противником была необычайно ожесточенная. 20 мая Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Артемовска (украинское название Бахмут) от украинских националистов. Позднее эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России. По словам основателя ЧВК «Вагнер», серьезную поддержку «музыкантам» неоднократно оказывала авиация и артиллерия группировки «Юг».

Он подчеркнул, что 305-я артиллерийская бригада работала вместе с бойцами группы «Вагнер», а при взятии населенного пункта хорошо себя проявили военнослужащие из 57-й бригады. Пригожин благодарен танкистам 57-й бригады за отличную боевую работу. Предприниматель также подчеркнул особый вклад бойцов 6-го полка и 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота во время боевой миссии в Пропасной.

Отметим, что украинская сторона до сих пор не признала потери контроля над населенным пунктом. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила лишь то, что в Бахмуте достаточно критическая ситуация.