Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин раскрыл детали операции “Бахмутская мясорубка”, в ходе которой в Артёмовске (Бахмуте) на протяжении длительного времени велись ожесточённые бои. Бизнесмена цитирует издание “Русская Весна”.

По словам Пригожина, частная военная компания “Вагнер”, которая вела основные боевые действия, уничтожила почти 50 тысяч военных ВСУ. Ещё 70 тысяч украинских солдат и офицеров были ранены. При этом со стороны ЧВК потерь было в 3,2 раза меньше убитыми и в 2 раза меньше раненными.

Основатель ЧВК “Вагнер” также рассказал, что целью “Бахмутской мясорубки” было не взятие города, а сама операция, как таковая. “Уничтожили всех, кого должны были уничтожить”, – резюмировал Пригожин.

Ранее он сообщал, что операция “Бахмутская мясорубка” началась в октябре 2022 года. Артёмовск полностью перешёл под контроль российских сил 20 мая.