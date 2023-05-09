Подразделения реактивной артиллерии ВС Украины нанесли массированный удар по объекту в Бахмуте (ранее Артемовск), где «вагнеровцы» удерживали украинских военнопленных, из американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, после того как «музыканты» объявили о своем решении больше не брать в плен украинских военнослужащих, у них в плену все еще оставались солдаты ВСУ. Пригожин добавил, что украинских военнопленных кормили, лечили и готовили к обмену в одном из зданий на территории Бахмута.

Российский предприниматель заявил, что по месту удержания военнопленных солдат ВСУ был нанесен массированный удар из РСЗО HIMARS. В настоящий момент, по его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» выясняют, сколько украинских пленных погибло от удара артиллеристов ВСУ. Таким образом, боевики украинской армии уничтожают друг друга на поле боя, резюмировал Евгений Пригожин.