По информации издания «Свободная Пресса», украинские эксперты оценили освобождение Артемовска (Бахмута) от Вооруженных сил Российской Федерации как настоящую медиа-катастрофу.

Сразу после видеообращения Евгения Пригожина, в котором он сообщил о победе в Артемовске, на Украине начали возникать догадки о том, куда направятся бойцы частной военной компании «Вагнер» после отдыха. Некоторые украинские эксперты полагают, что они направятся в Киев, другие считают, что их целью станет Запорожье, а третьи предполагают, что они двинутся в Славянск.

Евгений Пригожин пояснил, что целью армии РФ является прорыв к реке Днепр вдоль всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Операция «Донбасское кольцо» откроет военным Вооруженных сил Российской Федерации путь к городу Павлоград, после чего мосты через реку Днепр станут легкой добычей артиллерии и авиации российской армии.