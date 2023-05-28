Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин нашел свое имя в политическом рейтинге и заявил, что хотя он находится “не на самых первых позициях”, но не расстраивается и продолжает упорно работать.

Он отметил, что России нужна сильная армия и над ее созданием еще необходимо долго трудиться. Наращивание объема производства боеприпасов, оружия, боевой техники позволит создать арсенал, заставляющий другие страны считаться с мнением РФ.

Только в этом случае РФ сможет диктовать “условия всему миру и во всем мире”, заявил Пригожин.

Он также призвал не пытаться выбивать у него из-под ног медийную повестку.