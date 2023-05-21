ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл ранее неизвестные подробности штурма населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). Заявление предпринимателя было опубликовано его пресс-службой.

По его словам, во время штурма некоторых укрепрайонов ВС Украины, расположенных в Бахмуте, помощь бойцам ЧВК «Вагнер» несколько раз была оказана со стороны стратегической авиации ВКС России. Коммуникация с Министерством обороны России осуществлялась через генерала Сергея Суровикина.

Отдельно Пригожин отметил хорошую работу 305-й артиллерийской бригады ВС России, которые работали по целям в Артемовске вместе с «вагнеровцами». Также предприниматель оценил помощь 57-й бригады ВС России, которая помогала прикрывать фланги на «четверку» с минусом. Похвалил Пригожин и бойцов 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, совместно с которыми бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Попасную.

Вам может понравиться

El Pais: ВСУ начнут наступление в Запорожье, Херсоне, Артемовске или Донецке

Испанская газета «El Pais» прогнозирует, что Киев может перейти в контрнаступление на пяти разных направлениях. Но вероятнее всего, это все же будет Запорожская область, которая якобы является “наиболее перспективной”. Именно

Военный эксперт Желтоножко: «Начинка» бронебойно-подкалиберных снарядов ВСУ летит на Польшу

Облако, спровоцировавшее рост уровня радиации в Польше, образовано после разрушения огромного количества сердечников снарядов с обедненным ураном. Об этом изданию “Регнум” рассказал военный эксперт Олег Желтоножко. Кандидат химических наук пояснил,

Боец “Вагнера”: ВСУ хаотично обстреливают Артёмовск

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для ВСУ складывается не лучшим образом. Чтобы хоть как-то остановить продвижение российских сил, украинские военные обстреливают город без какой-либо тактики, хаотично. Об этом РИА “Новости” рассказал