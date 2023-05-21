Известный бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл ранее неизвестные подробности штурма населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). Заявление предпринимателя было опубликовано его пресс-службой.

По его словам, во время штурма некоторых укрепрайонов ВС Украины, расположенных в Бахмуте, помощь бойцам ЧВК «Вагнер» несколько раз была оказана со стороны стратегической авиации ВКС России. Коммуникация с Министерством обороны России осуществлялась через генерала Сергея Суровикина.

Отдельно Пригожин отметил хорошую работу 305-й артиллерийской бригады ВС России, которые работали по целям в Артемовске вместе с «вагнеровцами». Также предприниматель оценил помощь 57-й бригады ВС России, которая помогала прикрывать фланги на «четверку» с минусом. Похвалил Пригожин и бойцов 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, совместно с которыми бойцы ЧВК «Вагнер» освободили Попасную.