Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел короткую экскурсию по складам Соледара, на которых украинские военные хранили десятки тысяч единиц оружия советских времен.

«Я уже всем рассказал, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек. У нас в Белгородской области бегают ДРГ, Брянская и Курская визжит, ополчение надо вооружать. Нам это что не нужно никому?» — задал вопрос предприниматель.

По его мнению, он написал по поводу находки всем, кому мог, но оружие никого не заинтересовало.

«Предлагаю вывесить объявление на Авито: меняю вооружение на армию в миллион человек на боеприпасы артиллерийские для ближнего боя», — заявил бизнесмен.

На данный момент бойцам ЧВК «Вагнер» дают 3 кг боеприпасов в день при необходимых 10 кг, объяснил Пригожин.

«3 кг съедает взрослый мужик в день спокойно, если он перерабатывать все это не будет, и просто будет ср*ть, то мы можем экскрементами (слово заменено — прим. Ред) кидаться, с тем объемом, который сегодня получаем для ведения боевых действий», — заключил предприниматель.

Ранее Пригожин рассказывал о «снарядном голоде», который испытывают «музыканты» на фронте.