ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооружения, которое хранится на складе в Соледаре, хватит на миллионную армию. Такое заявление сделал основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Видео, на котором бизнесмен посещает арсенал, размещено в телеграм-канале Евгения Пригожина – передаёт “Лента.ру”.

На кадрах видно, как основатель частной военной компании находится по всей видимости на складе оружия в Соледаре. Этот город в Донецкой Народной Республике был освобождён ещё в январе. В видеоролике также заметно, что на складе довольно много вооружения. Пригожин уточнил, что всё находящееся здесь оружие пригодно для эксплуатации и его хватит, чтоб вооружить миллион человек.

Издание “Русская Весна” отмечает, что Пригожин побывал на уцелевших советских складах, которые тянутся на 5 километров под землёй на глубине 150 метров.

Вам может понравиться

ВУ совершили массированный налет на Севастополь и Крым: появились подробности атаки

Портал «Русская весна» раскрыл подробности массированного налета украинских беспилотников на Крымский полуостров. Отмечается, что дроны атаковали не только Казачью бухту, где возник пожар на нефтебазе, но еще и Южную. ПВО

Ольшанский: КНР создала супероружие, способное сбивать спутники ВС США, как воробьев

В распоряжении Китая появились новейшие системы радиоэлектронной борьбы, аналогов которым на Западе не существует. Эти комплексы представляют собой уникальное оружие для потенциальных «звездных войн», пишет портал «Свободная пресса». Обозреватель Константин

Монтян заявила, что сможет вернуться на Украину только верхом на российском танке

Украинский адвокат Татьяна Монтян присоединилась к группе, которая оказывает гуманитарную помощь населению в зоне спецоперации, и приехала на Украину. Она рассказала о своих впечатлениях от поездки. Монтян посетила дом, где