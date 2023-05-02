Вооружения, которое хранится на складе в Соледаре, хватит на миллионную армию. Такое заявление сделал основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Видео, на котором бизнесмен посещает арсенал, размещено в телеграм-канале Евгения Пригожина – передаёт “Лента.ру”.

На кадрах видно, как основатель частной военной компании находится по всей видимости на складе оружия в Соледаре. Этот город в Донецкой Народной Республике был освобождён ещё в январе. В видеоролике также заметно, что на складе довольно много вооружения. Пригожин уточнил, что всё находящееся здесь оружие пригодно для эксплуатации и его хватит, чтоб вооружить миллион человек.

Издание “Русская Весна” отмечает, что Пригожин побывал на уцелевших советских складах, которые тянутся на 5 километров под землёй на глубине 150 метров.