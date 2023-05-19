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Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин сообщил, что в период с 11 по 13 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находился в Бахмуте (Артемовске) и был в зоне досягаемости российской артиллерии. По нему был нанесен артиллерийский удар, но сказать, завершилась ли атака успешной, сейчас возможности нет.

По словам Пригожина, по Залужному был проведен “ряд мероприятий”, но подтверждения уничтожения главнокомандующего ВСУ нет.

То же самое относится и к командующему территориальной обороны Танцюре, который находится в Артемовске 2 мая и также в поле зрения ЧВК “Вагнер”. Определенные “мероприятия” проводились и в его отношении, но информация об их результатах в настоящий момент отсутствует.

Напомним, что главком ВСУ Залужный длительное время не появляется на публике, что вызвало появление огромного количества версий о его гибели, аресте или ранении.

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