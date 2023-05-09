На официальном сайте пресс-службы Евгения Пригожина был опубликован новый комментарий бизнесмена, опровергающий его предыдущее заявление о гибели украинских военнопленных в Артемовске (украинское название Бахмут) от удара РСЗО HIMARS. Ранее он заявлял, что пленные украинские военнослужащие, которых «музыканты» держали в одном из зданий Артемовска с целью обмена, погибли от удара, нанесенного ВСУ.

«Сам лично осмотрел место попадания ракет. На первый взгляд, все украинские пленные целы», – заявил Евгений Пригожин. Он также решил сыронизировать, отметив, что если украинские националисты решили убить своих, то «надо срочно повторять».

Причиной такой путаницы, по словам Пригожина, является некорректная наводка или работа HIMARS. Точной информации о том, действительно ли находились военнопленные украинцы в упомянутом здании, нет. Как и нет данных о возможных полученных ранениях военнопленными в результате атаки РСЗО HIMARS.