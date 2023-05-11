Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что украинский президент Владимир Зеленский сознательно врет, заявляя о переносе начала контрнаступления украинской армии, поскольку оно уже идет полным ходом. Соответствующее заявление Пригожина было опубликовано его пресс-службой в Телеграм-канале.

По словам российского предпринимателя, украинские штурмовые группы начали активное контрнаступление с целью окружить группировку ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (ранее Артемовск). В некоторых местах линии фронта противник добился локального успеха во время атаки с флангов в окрестностях Бахмута.

Пригожин утверждает, что украинский президент поставил задачу украинскому военному командованию переломить ход боевых действий в Бахмуте, чтобы начать более масштабное контрнаступление на Запорожском направлении с победной новости о возвращении контроля над городом. Поэтому контрнаступление украинской армии уже идет полным ходом, резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».