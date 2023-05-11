Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что украинский президент Владимир Зеленский сознательно врет, заявляя о переносе начала контрнаступления украинской армии, поскольку оно уже идет полным ходом. Соответствующее заявление Пригожина было опубликовано его пресс-службой в Телеграм-канале.

По словам российского предпринимателя, украинские штурмовые группы начали активное контрнаступление с целью окружить группировку ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (ранее Артемовск). В некоторых местах линии фронта противник добился локального успеха во время атаки с флангов в окрестностях Бахмута.

Пригожин утверждает, что украинский президент поставил задачу украинскому военному командованию переломить ход боевых действий в Бахмуте, чтобы начать более масштабное контрнаступление на Запорожском направлении с победной новости о возвращении контроля над городом. Поэтому контрнаступление украинской армии уже идет полным ходом, резюмировал основатель ЧВК «Вагнер».

Вам может понравиться

МК: Названы причины подозрительного отказа главкома ВСУ Залужного участвовать в заседании НАТО

Главком ВСУ Валерий Залужный действительно может заниматься подготовкой контрнаступления, поэтому ему банально некогда участвовать во встрече с натовскими генералами, считает политолог Василий Стоякин. Он также отметил, что Залужный против контрнаступления,

Володин: американская избирательная президентская кампания стала цирком

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Телеграм-канале написал, что политтехнологи действующего лидера США Джо Байдена активно действуют против экс-президента Дональда Трампа. Володин подчеркнул, что американская президентская кампания превратилась в

Штурмовые отряды ЧВК “Вагнер” выбили боевиков ВСУ и грузинских наемников из воинской части в Артемовске

В Сети появились эксклюзивные кадры, подтверждающие освобождение бойцами ЧВК «Вагнер» территории воинской части в Артемовске (Бахмуте). Сообщается, что боевики ВСУ и грузинские наемники, которые дислоцировались на этом объекте, выбиты штурмовыми