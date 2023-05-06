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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова занять позиции его бойцов в населенном пункте Артемовск (украинское название Бахмут). По словам Пригожина, его подразделения готовы передать подконтрольные позиции бойцам «Ахмата» в ночь на 10 мая.

Как следует из заявления Пригожина, опубликованное его пресс-службой в Телеграм-канале, представители ЧВК «Вагнер» уже связываются с помощниками Рамзана Кадырова, чтобы начать процесс передачи позиций незамедлительно. Пригожин добавил, что ровно в полночь 10 мая боевой потенциал его подразделений будет исчерпан, поэтому штурм Артемовска будет продолжен бойцами спецназа «Ахмат».

Основатель ЧВК «Вагнер» также выразил благодарность Рамзану Ахматовичу за его предложение. Поскольку, по словам Пригожина, бойцы «Ахмата», имеющие доступ к необходимому количеству боеприпасов и другим ресурсам, смогут достойно продолжить штурм позиций ВС Украины в Артемовске.

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