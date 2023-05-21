В скором времени бойцы ЧВК “Вагнер” уйдут с передовой линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В случае, если будет появляться информация об их продвижении вперёд, то такие сообщения нужно расценивать как фейки. Об этом заявил основатель ЧВК “Вагнер” бизнесмен Евгений Пригожин. Его слова приводит “МК”.

Пригожин уточнил: подразделениям ЧВК нужно будет пройти “переформирование, дооснащение и дообучение”. На линии фронта бойцы “Вагнера” не появятся до тех пор, пока все соответствующие мероприятия не будут проведены. Сколько времени на это понадобится, не сообщается.

20 мая Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК “Вагнер” полностью завладели городом Артёмовском (Бахмутом). Затем эту информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ожесточённые бои за этот город в Донецкой Народной Республике продолжались на протяжении более 200 дней.