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В Артемовске (украинское название Бахмут) и его окрестностях продолжаются ожесточенные боевые действия. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на Артемовском направлении был ликвидирован командующий силами территориальной обороны вооруженных сил Украины. Об этом он сообщает в своем Телеграм-канале.

По его словам, во вторник 2 мая в 13:25 по Москве артиллерийским огнем бойцов ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронированный автомобиль вооруженных сил Украины. По предварительной информации в бронемашине, которая следовала в Артемовск, находился командующий силами территориальной обороны украинской армии Игорь Иванович Танцюра.

В настоящий момент информация о ликвидации высокопоставленного украинского военного чиновника уточняется. Напомним, что по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, вооруженные силы России взяли под огневой контроль все пути снабжения гарнизона ВСУ в Артемовске. Однако украинский президент Зеленский заявил, что в случае потери Артемовска российская армия может выйти на оперативный простор.

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